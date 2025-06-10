Завладение 312 миллионами МОУ: суд снял браслет слежения с экс-нардепа Микитася

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет с бывшего народного депутата Максима Микитася, который фигурирует в деле завладения 312 миллионами гривен Минобороны.

Источник: спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Учитывая то, что лицо надлежащим образом выполняет возложенные обязанности в течение значительного времени (с момента применения меры пресечения прошло более 18 месяцев), а также то, что на него возложена обязанность сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу, суд принял решение о снятии электронного средства контроля. В случае возникновения каких-либо рисков, прокурор обратится в суд".

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Детали: Действие остальных процессуальных обязанностей продлено.

Как известно, в январе 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении Микитася, его помощника, а также директора подконтрольной компании, трех бывших и действующих военнослужащих старшего и высшего офицерского состава, которые подозреваются в завладении более 312 млн грн средств Министерства обороны.

В рамках досудебного расследования было установлено, что в 2018 году между МОУ и подконтрольными народному депутату Украины компаниями были заключены договоры на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов ВСУ. Сумма договоров составляла около 3 млрд грн.

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В то же время, для завладения частью из этих средств народный депутат и его помощник, привлекая должностных лиц высшего и старшего офицерского состава ВСУ, обеспечили принятие изменений в постановления КМУ.

Эти изменения помогли обойти законодательные ограничения, которые допускали уплату аванса в сумме только 30% от годового объема работ на срок до 3 месяцев, и позволили перечисление авансов на строительство в размере 80% от стоимости работ по контрактам на срок до 18 месяцев.

Реализация этих изменений и подписание дополнительных соглашений к контрактам привела к тому, что в течение ноября-декабря 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Министерство обороны перечислило более 312 млн грн. Следствие установило, что строительство защищенных складов фактически так и не было начато, а выделенные средства, полученные преступным путем, были перечислены на счета других подконтрольных компаний и таким образом легализованы.

Предыстория: