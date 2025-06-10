Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Завладение 312 миллионами МОУ: суд снял браслет слежения с экс-нардепа Микитася

Валентина РоманенкоВторник, 10 июня 2025, 19:25
Завладение 312 миллионами МОУ: суд снял браслет слежения с экс-нардепа Микитася
Максим Микитась. скриншот

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет с бывшего народного депутата Максима Микитася, который фигурирует в деле завладения 312 миллионами гривен Минобороны.

Источник: спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Учитывая то, что лицо надлежащим образом выполняет возложенные обязанности в течение значительного времени (с момента применения меры пресечения прошло более 18 месяцев), а также то, что на него возложена обязанность сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу, суд принял решение о снятии электронного средства контроля. В случае возникновения каких-либо рисков, прокурор обратится в суд".

Реклама:

Детали: Действие остальных процессуальных обязанностей продлено.

Как известно, в январе 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении Микитася, его помощника, а также директора подконтрольной компании, трех бывших и действующих военнослужащих старшего и высшего офицерского состава, которые подозреваются в завладении более 312 млн грн средств Министерства обороны.

В рамках досудебного расследования было установлено, что в 2018 году между МОУ и подконтрольными народному депутату Украины компаниями были заключены договоры на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов ВСУ. Сумма договоров составляла около 3 млрд грн.

РЕКЛАМА:

В то же время, для завладения частью из этих средств народный депутат и его помощник, привлекая должностных лиц высшего и старшего офицерского состава ВСУ, обеспечили принятие изменений в постановления КМУ.

Эти изменения помогли обойти законодательные ограничения, которые допускали уплату аванса в сумме только 30% от годового объема работ на срок до 3 месяцев, и позволили перечисление авансов на строительство в размере 80% от стоимости работ по контрактам на срок до 18 месяцев.

Реализация этих изменений и подписание дополнительных соглашений к контрактам привела к тому, что в течение ноября-декабря 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Министерство обороны перечислило более 312 млн грн. Следствие установило, что строительство защищенных складов фактически так и не было начато, а выделенные средства, полученные преступным путем, были перечислены на счета других подконтрольных компаний и таким образом легализованы.

Предыстория:

  • В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для экс-нардепа и застройщика Максима Микитася с домашнего ареста на залог в размере 908 тысяч гривен. Также на подозреваемого возложили ряд процессуальных обязанностей, в частности - носить электронный браслет.
  • Также Микитась фигурирует в деле о завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен (подозрение объявили в 2019 году). Еще экс-нардепа подозревают в предложении взятки в размере 22 миллиона евро городскому голове Днепра Борису Филатову (подозрение в 2022 году).

МикитасьАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава Пентагона заявил, что США сократят военную поддержку Украины
фотоЖурналисты идентифицировали военных РФ, которых лечили в Беларуси после похода на Киев
Украинец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, был дезертиром – СМИ
Зеленский ввел в действие санкции против юридических лиц и граждан России: среди них лагерь "Артек"
За инфраструктуру Telegram отвечают лица, причастные к ФСБ – расследование
В Украине растет инфляция
Все новости...
Микитась
Суд отказался взять под стражу Микитася: экс-нардеп будет под домашним арестом
Микитасю объявили новое подозрение в хищении сотен миллионов грн Минобороны в 2018 году
Апелляция оставила Микитася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 миллионов
Последние новости
21:57
Утро (не) с кофе: врач объяснила, можно ли пить кофе натощак
21:53
футболПолтавская "Ворскла" уволила Максимова с должности главного тренера
21:46
фотоВ Оболонском районе столицы продолжается тушение пожара после ночной атаки
21:19
В США поймали зебру, которая на неделю сбежала от хозяев и стала звездой соцсетей
21:04
Минобороны кодифицировало дистанционную турель с гранатометом "ШаБля МК19(М)"
20:45
Зеленский: Россия в течение месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах
20:43
Глава Пентагона заявил, что США сократят военную поддержку Украины
20:40
В США арестовали российского криптобизнесмена, который отмыл $500 млн и обходил санкции
20:38
Мировая экономика вырастет медленнее всего с 2008 года
20:25
"Спасибо, что выдержали": военный вернулся из плена в свой день рождения
Все новости...
Реклама:
Реклама: