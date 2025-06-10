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Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 167 зіткнень

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 10 червня 2025, 23:15
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 167 зіткнень
Фото - 24 омбр імені короля данила

За добу 10 червня на фронті відбулось 167 бойових зіткнень, з них 36 на Покровському напрямку та 30 – на Новопавлівському.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 10 червня

Дослівно: "З початку доби відбулося 167 бойових зіткнень. Противник завдав 3 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 10 ракет і скинув 92 КАБ, здійснив 1264 удари дронами-камікадзе та 3620 обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районах Вовчанська та Дворічної.

Противник здійснив десять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

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На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили десять спроб наступу на наші позиції.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили три атаки загарбників, ще дві атаки противника тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив п’ять атак в районі Степового та в бік Новоданилівки і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони відбивали 21 ворожу атаку, дотепер тривають вісім боєзіткнень.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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