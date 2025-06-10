Генштаб: На фронте с начала суток произошло 167 столкновений

За сутки 10 июня на фронте произошло 167 боевых столкновений, из них 36 на Покровском направлении и 30 - на Новопавловском.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 10 июня

Дословно: "С начала суток произошло 167 боевых столкновений. Противник нанес 3 ракетных и 75 авиационных ударов, применил 10 ракет и сбросил 92 КАБ, совершил 1264 удара дронами-камикадзе и 3620 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районах Волчанска и Двуречной.

Противник совершил десять атак на наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина.

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На Северском направлении украинские воины сегодня отбили десять попыток наступления на наши позиции.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

На Покровском направлении враг совершил 36 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка и Константинополь.

На Новопавловском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили три атаки захватчиков, еще две атаки противника продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил пять атак в районе Степного и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Курском направлении с начала суток Силы обороны отражали 21 вражескую атаку, до сих пор продолжаются восемь боестолкновений.