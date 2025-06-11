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Росія вдарила безпілотниками по житлових будинках Харкова: двоє загиблих та 37 поранених

Іван Д'яконовСереда, 11 червня 2025, 00:51
Росія вдарила безпілотниками по житлових будинках Харкова: двоє загиблих та 37 поранених
фото: "Суспільне"

У ніч на 11 червня Харків опинився під масованою атакою російських безпілотників. Зафіксовано влучання по багатоквартирних і приватних будинках. Виникли масштабні пожежі, двоє людей загинули, щонайменше 37 поранених, серед яких 5 дітей.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: За словами міського голови, місто зазнало масованої атаки російських безпілотників.

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Пряма мова: "В одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирних і приватних будинках".

Деталі: За словами мера, у Слобідському районі зафіксовано влучання дрона в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа, яка охопила приміщення від третього до верхнього поверху.

"В Основʼянському районі Харкова удар по кількох приватних будинках, на місці влучань пожежа", – повідомив Терехов.

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Оновлено: У пʼятиповерховому будинку горять понад 15 квартир. Є інформація про щонайменше 10 поранених.

"На жаль, вже маємо інформацію про одну загиблу людину внаслідок ворожого обстрілу", – написав мер в Telegram.

Терехов також повідомив, що за іншою адресою можливе перебування людей під завалами.

Згодом Терехов повідомив, що по двох районах міста було завдано 17 ударів ворожими БпЛА.

Фото:
Фото: "Суспільне"

Оновлено о 01:58. За інформацією міського голови, кількість загиблих зросла до двох, а поранених до 28.

Фото:
Фото: "Суспільне"

Станом на 02:32 кількість постраждалих зросла до 37, серед яких 5 – це діти.

Харківбезпілотники
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