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Россия ударила беспилотниками по жилым домам Харькова: двое погибших и 37 раненых

Иван ДьяконовСреда, 11 июня 2025, 00:51
Россия ударила беспилотниками по жилым домам Харькова: двое погибших и 37 раненых
иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 11 июня Харьков оказался под массированной атакой российских беспилотников. Зафиксированы попадания по многоквартирным и частным домам. Возникли масштабные пожары, два человека погибли и по меньшей мере 37 раненых, среди которых 5 детей.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: По словам Терехова, город подвергся массированной атаке российских беспилотников.

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Прямая речь: "В одном из районов Харькова зафиксированы попадания по многоквартирным и частным домам".

Детали: По словам мэра, в Слободском районе зафиксировано попадание дрона в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар, который охватил помещения с третьего по верхний этаж.

"В Основянском районе Харькова удар по нескольким частным домам, на месте попаданий пожар", – сообщил Терехов.

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Обновлено: В пятиэтажном доме горят более 15 квартир. Есть информация о как минимум 10 раненых.

"К сожалению, уже есть информация об одном погибшем в результате вражеского обстрела", – написал мэр в Telegram.

Терехов также сообщил, что по другому адресу возможно нахождение людей под завалами.

Позже Терехов сообщил, что по двум районам города было нанесено 17 ударов вражескими БпЛА.

Обновлено в 01:58. По информации городского головы, количество погибших возросло до двух, а раненых до 28.

По состоянию на 02:32 количество пострадавших возросло до 37, среди которых 5 – это дети.

Харьковбеспилотники
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