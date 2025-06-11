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Німеччина має докази планів Росії атакувати країни НАТО – очільник BND

Іван Д'яконовСереда, 11 червня 2025, 04:58
Німеччина має докази планів Росії атакувати країни НАТО – очільник BND
Бруно Каль. Фото: Getty Images

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Росія планує перевірити дієвість статті 5 НАТО. За його словами, німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти Альянсу.

Джерело: Каль у подкасті німецькому виданню Table Briefings, передає The Times

Деталі: Очільник BND наголосив, що Москва більше не вірить у надійність системи колективної оборони НАТО, зокрема у статтю 5 Північноатлантичного договору, яка гарантує взаємний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу. За його словами, у Кремлі можуть спробувати перевірити цю гарантію на практиці.

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"Ми абсолютно впевнені й маємо розвідувальні докази на підтвердження того, що (повномасштабне вторгнення Росії в – ред.) Україну – лише один етап на її шляху на Захід", – сказав він.

Каль уточнив, що це "не означає, що ми очікуємо на вторгнення великих танкових батальйонів зі Сходу на Захід".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше висловлював подібні застереження. Він неодноразово заявляв, що Німеччина повинна бути "готовою до війни" до кінця цього десятиліття.

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"Наші експерти оцінюють, що це може статися у період від п’яти до восьми років", – сказав Пісторіус в інтерв’ю Tagesspiegel торік.

Данська військова розвідка у своєму лютневому звіті дійшла висновку, що після завершення війни в Україні Росія зможе перекинути значні сили до кордонів інших європейських країн протягом пів року.

Каль попередив, що Росія прагне "відтіснити НАТО до кордонів 1990-х років", "виштовхати США з Європи" та "розширити свій вплив за будь-яку ціну".

"Ми повинні придушити це на самому початку", – наголосив Каль.

Водночас він зазначив, що попри певне напруження, співпраця зі США залишається стабільною. 

"Американці дуже серйозно ставляться до статті 5, але водночас справедливо наполягають на тому, що Європа повинна робити свій внесок", – сказав він.

Заступник голови Федерального відомства із захисту конституції (BfV) Сінан Селім повідомив, що Росія дедалі активніше застосовує кібератаки та диверсії проти західних країн.

"Ми зафіксували, що російська агресія проти України призвела до того, що наша кібероборона та протидія шпигунству все частіше проходять серйозну перевірку", – заявив Селім.

У щорічному звіті BfV говориться, що Росія почала активно використовувати так званих "агентів нижчого рівня" для здійснення диверсій, зокрема розміщення запальних пристроїв у посилках, що спричинило низку пожеж у логістичних центрах Європи.

НАТОРосіявійнаНімеччина
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