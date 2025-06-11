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Германия имеет доказательства планов России атаковать страны НАТО – глава BND

Иван ДьяконовСреда, 11 июня 2025, 04:58
Германия имеет доказательства планов России атаковать страны НАТО – глава BND
Бруно Каль. Фото: Getty Images

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия планирует проверить действенность статьи 5 НАТО. По его словам, немецкая разведка имеет конкретные доказательства подготовки Кремля к потенциальной агрессии против Альянса.

Источник: Каль в подкасте немецкому изданию Table Briefings, передает The Times

Детали: Глава BND отметил, что Москва больше не верит в надежность системы коллективной обороны НАТО, в частности в статью 5 Североатлантического договора, которая гарантирует взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов Альянса. По его словам, в Кремле могут попытаться проверить эту гарантию на практике.

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"Мы абсолютно уверены и имеем разведывательные доказательства в подтверждение того, что (полномасштабное вторжение России в - ред.) Украину – лишь один этап на ее пути на Запад", – сказал он.

Каль уточнил, что это "не означает, что мы ожидаем вторжения больших танковых батальонов с Востока на Запад".

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее высказывал подобные предостережения. Он неоднократно заявлял, что Германия должна быть "готовой к войне" к концу этого десятилетия.

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"Наши эксперты оценивают, что это может произойти в период от пяти до восьми лет", – сказал Писториус в интервью Tagesspiegel в прошлом году.

Датская военная разведка в своем февральском отчете пришла к выводу, что после завершения войны в Украине Россия сможет перебросить значительные силы к границам других европейских стран в течение полугода.

Каль предупредил, что Россия стремится "оттеснить НАТО к границам 1990-х годов", "вытолкать США из Европы" и "расширить свое влияние любой ценой".

"Мы должны подавить это в самом начале", – подчеркнул Каль.

В то же время он отметил, что несмотря на определенное напряжение, сотрудничество с США остается стабильным. 

"Американцы очень серьезно относятся к статье 5, но в то же время справедливо настаивают на том, что Европа должна вносить свой вклад", – сказал он.

Заместитель главы Федерального ведомства по защите конституции (BfV) Синан Селим сообщил, что Россия все активнее применяет кибератаки и диверсии против западных стран.

"Мы зафиксировали, что российская агрессия против Украины привела к тому, что наша кибероборона и противодействие шпионажу все чаще проходят серьезную проверку", – заявил Селим.

В ежегодном отчете BfV говорится, что Россия начала активно использовать так называемых "агентов низшего уровня" для осуществления диверсий, в частности размещения зажигательных устройств в посылках, что вызвало ряд пожаров в логистических центрах Европы.

НАТОРосcиявойнаГермания
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