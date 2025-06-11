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На фронті 220 боїв, половина з яких відбулася на Покровському і ще 2-х напрямках

Станіслав ПогоріловСереда, 11 червня 2025, 08:20
На фронті 220 боїв, половина з яких відбулася на Покровському і ще 2-х напрямках
фото: Getty Images

За минулу добу на 11 напрямках фронту і Курському плацдармі відбулося 220 бойових зіткнень. Покровський, Лиманський і Новпавлівський напрямки росіяни штурмували загалом 114 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

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На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 14 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись  в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили шість атак у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів п’ять атак в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів із застосуванням 53 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 231 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

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