У Трампа таємно відправлять до Гуантанамо тисячі мігрантів, включно з українцями – WP

Видання The Washington Post написало, що вже цього тижня адміністрація президента США Дональда Трампа, не повідомляючи уряди країн, може розпочати переміщення потенційно тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу в Гуантанамо.

Джерело: The Washington Post з посиланням на знайомих з цим питанням американських чиновників

Дослівно: "Іноземні громадяни, яких розглядають (для відправки) походять з різних країн. Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті".

Реклама:

Деталі: Чиновники на умовах анонімності повідомили виданню, що адміністрація Трампа навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутні переміщення до Гуантанамо, зокрема близьких союзників США, таких як Велика Британія, Німеччина та Франція.

Підготовка включає медичне обстеження 9 000 осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо.

"Далеко незрозуміло, чи можуть ці установи розмістити 9 000 нових ув'язнених, що означатиме значне збільшення кількості мігрантів порівняно з кількома сотнями мігрантів, переміщених на базу та з неї на початку цього року", - говориться у публікації.

РЕКЛАМА:

Представники адміністрації Трампа стверджують, що цей план необхідний через потребу звільнити місткість внутрішніх центрів утримання під вартою, які стали переповненими на тлі обіцянки Трампа здійснити найбільшу депортацію нелегальних мігрантів в історії Америки.

У документі, з яким ознайомилося видання, йдеться, що "GTMO", урядова абревіатура бази, "не вичерпана".

У січні Трамп оголосив, що направить до цього об'єкта до 30 000 мігрантів. Десятки мігрантів, яких утримували на базі в березні, були відправлені назад до об'єктів у Луїзіані, що, на думку критиків імміграційних "репресій" адміністрації, було пов'язано з проблемами з місткістю.

Посадовець оборонного відомства заявив, що "поточні місії на військово-морській базі Гуантанамо залишаються незмінними, і ми не коментуємо жодних спекулятивних майбутніх місій".

"Міністерство внутрішньої безпеки має намір "мінімізувати" час перебування ув'язнених на базі в Карибському басейні, але Білий дім може вирішити використовувати цей заклад для тривалішого утримання під вартою, згідно з офіційним документом", - пише видання.

Очікується, що цей крок щодо значного розширення викличе критику з боку союзників США.

Американські чиновники заявили, що особи, яких перевіряють для передачі, перебувають у Сполучених Штатах нелегально. Багато країн повідомили США про свою готовність прийняти своїх громадян, але, за словами чиновників, вони не діяли достатньо швидко.

Ці плани, які можуть бути змінені, з'являються на тлі того, що прихильники жорсткої імміграційної політики в кабінеті Трампа наполягають на більшій кількості депортацій та арештів нелегальних мігрантів.

Довідково: Табір Гуантанамо – військова в'язниця, розташована на базі ВМС США в затоці Гуантанамо, Куба. Вона була створена у 2002 році та складається з кількох окремих таборів, зокрема: табір Дельта, табір Ігуана та табір Екс-Рей.

Цей комплекс використовувався для утримання полонених, підозрюваних у терористичній діяльності. В'язниця, особливо табір Екс-Рей, зазнала жорсткої критики як у США, так і за кордоном через звинувачення у тортурах і негуманному поводженні з в'язнями.

Більшість утримуваних осіб перебували в таборі без судового розгляду, що, за оцінками міжнародних правозахисних організацій, порушувало норми Гаазької конвенції. 29 червня 2006 року Верховний суд США визнав, що на в'язнів Гуантанамо поширюються положення цієї конвенції. У зв’язку з цим було оголошено про намір закрити в’язницю та перевести понад 500 ув’язнених до пенітенціарних установ на території США.