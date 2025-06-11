У Трампа тайно отправят в Гуантанамо тысячи мигрантов, включая украинцев – WP

Издание The Washington Post написало, что уже на этой неделе администрация президента США Дональда Трампа, не уведомляя правительства стран, может начать перемещение потенциально тысяч иностранцев, которые незаконно находятся в Соединенных Штатах, на военную базу в Гуантанамо.

Источник: The Washington Post со ссылкой на знакомых с этим вопросом американских чиновников

Дословно: "Иностранные граждане, которых рассматривают (для отправки) происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей света, в том числе многие из Гаити".

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Детали: Чиновники на условиях анонимности сообщили изданию, что администрация Трампа вряд ли уведомит правительства стран, из которых происходят иностранцы, о предстоящих перемещениях в Гуантанамо, в частности близких союзников США, таких как Великобритания, Германия и Франция.

Подготовка включает медицинское обследование 9 000 человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо.

"Далеко непонятно, могут ли эти учреждения разместить 9 000 новых заключенных, что будет означать значительное увеличение количества мигрантов по сравнению с несколькими сотнями мигрантов, перемещенных на базу и с нее в начале этого года", - говорится в публикации.

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Представители администрации Трампа утверждают, что этот план необходим из-за необходимости освободить вместимость внутренних центров содержания под стражей, которые стали переполненными на фоне обещания Трампа осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в истории Америки.

В документе, с которым ознакомилось издание, говорится, что "GTMO", правительственная аббревиатура базы, "не исчерпана".

В январе Трамп объявил, что направит на этот объект до 30 000 мигрантов. Десятки мигрантов, которых удерживали на базе в марте, были отправлены обратно на объекты в Луизиане, что, по мнению критиков иммиграционных "репрессий" администрации, было связано с проблемами с вместимостью.

Чиновник оборонного ведомства заявил, что "текущие миссии на военно-морской базе Гуантанамо остаются неизменными, и мы не комментируем никаких спекулятивных будущих миссий".

"Министерство внутренней безопасности намерено "минимизировать" время пребывания заключенных на базе в Карибском бассейне, но Белый дом может решить использовать это заведение для более длительного содержания под стражей, согласно официальному документу", - пишет издание.

Ожидается, что этот шаг по значительному расширению вызовет критику со стороны союзников США.

Американские чиновники заявили, что лица, которых проверяют для передачи, находятся в Соединенных Штатах нелегально. Многие страны сообщили США о своей готовности принять своих граждан, но, по словам чиновников, они не действовали достаточно быстро.

Эти планы, которые могут быть изменены, появляются на фоне того, что сторонники жесткой иммиграционной политики в кабинете Трампа настаивают на большем количестве депортаций и арестов нелегальных мигрантов.

Справочно: Лагерь Гуантанамо – военная тюрьма, расположенная на базе ВМС США в заливе Гуантанамо, Куба. Она была создана в 2002 году и состоит из нескольких отдельных лагерей, в частности: лагерь Дельта, лагерь Игуана и лагерь Экс-Рей.

Этот комплекс использовался для содержания пленных, подозреваемых в террористической деятельности. Тюрьма, особенно лагерь Экс-Рей, подверглась жесткой критике как в США, так и за рубежом из-за обвинений в пытках и негуманном обращении с заключенными.

Большинство удерживаемых лиц находились в лагере без судебного разбирательства, что, по оценкам международных правозащитных организаций, нарушало нормы Гаагской конвенции. 29 июня 2006 года Верховный суд США признал, что на узников Гуантанамо распространяются положения этой конвенции. В связи с этим было объявлено о намерении закрыть тюрьму и перевести более 500 заключенных в пенитенциарные учреждения на территории США.