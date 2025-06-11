МЗС Фінляндії викликало представника РФ через порушення повітряного простору
Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з порушенням повітряного простору країни. Зустріч запланована на 11 червня, однак подробиці поки що не розголошуються.
Джерело: фінський суспільний мовник Yle з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ країни, передає "Європейська правда"
Деталі: Тимчасовий повірений є заступником посла та виконує його обов’язки у разі відсутності посла.
Інцидент стався у вівторок, 10 червня, після обіду: російський літак, імовірно, увійшов у повітряний простір Фінляндії над морем біля узбережжя міста Порвоо.
Розслідуванням випадку займається Прикордонна служба Фінляндії.
Це не перший подібний інцидент у регіоні. Фінська влада неодноразово заявляла про свою готовність рішуче реагувати на будь-які порушення свого суверенітету.
Що було раніше:
- Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії для пояснень у зв'язку з порушенням повітряного простору російськими літаками 23 травня.
- Міністр оборони Антті Хяккянен тоді заявив, що активність Росії в Балтійському морі явно зросла, що підвищує напруженість у регіоні.