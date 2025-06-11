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МЗС Фінляндії викликало представника РФ через порушення повітряного простору

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 11 червня 2025, 10:50
МЗС Фінляндії викликало представника РФ через порушення повітряного простору
фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з порушенням повітряного простору країни. Зустріч запланована на 11 червня, однак подробиці поки що не розголошуються.

Джерело: фінський суспільний мовник Yle з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ країни, передає "Європейська правда"

Деталі: Тимчасовий повірений є заступником посла та виконує його обов’язки у разі відсутності посла.

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Інцидент стався у вівторок, 10 червня, після обіду: російський літак, імовірно, увійшов у повітряний простір Фінляндії над морем біля узбережжя міста Порвоо. 

Розслідуванням випадку займається Прикордонна служба Фінляндії.

Це не перший подібний інцидент у регіоні. Фінська влада неодноразово заявляла про свою готовність рішуче реагувати на будь-які порушення свого суверенітету.

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Що було раніше:

  • Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії для пояснень у зв'язку з порушенням повітряного простору російськими літаками 23 травня.
  • Міністр оборони Антті Хяккянен тоді заявив, що активність Росії в Балтійському морі явно зросла, що підвищує напруженість у регіоні.

ФінляндіяРосія
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