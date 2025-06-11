МИД Финляндии вызвал представителя РФ из-за нарушения воздушного пространства
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало временного поверенного в делах России в связи с нарушением воздушного пространства страны. Встреча запланирована на 11 июня, однако подробности пока не разглашаются.
Источник: финский общественный вещатель Yle со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел страны, передает "Европейская правда"
Детали: Временный поверенный является заместителем посла и исполняет его обязанности в случае отсутствия посла.
Инцидент произошел во вторник, 10 июня, после обеда: российский самолет, предположительно, вошел в воздушное пространство Финляндии над морем у побережья города Порвоо.
Расследованием случая занимается Пограничная служба Финляндии.
Это не первый подобный инцидент в регионе. Финские власти неоднократно заявляли о своей готовности решительно реагировать на любые нарушения своего суверенитета.
Что предшествовало
- Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России для объяснений в связи с нарушением воздушного пространства российскими самолетами 23 мая.
- Министр обороны Антти Хяккянен тогда заявил, что активность России в Балтийском море явно возросла, что повышает напряженность в регионе.