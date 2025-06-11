В Україні за дезертирство судять звільненого з російського полону військового
Чечелівський районний суд Дніпра розглядає по суті справу Анатолія Тараненка, якого в травні повернули до України під час обміну полоненими: за даними слідства, чоловік перейшов на бік окупантів у 2021 році.
Джерело: hromadske
Деталі: Журналісти з’ясували, що кримінальну справу проти Тараненка порушили 29 січня 2021 року, наступного дня після того, як Анатолій перейшов на бік противника.
Російські пропагандисти записували з Тараненком інтервʼю. Він, зокрема, запевняв, що "не збирається повертатися в Україну" і звинувачував ЗСУ в обстрілах Донеччини. Після лютого 2021-го обличчя Анатолія зникло з інформпростору.
Через чотири роки, у травні 2025-го, Тараненко знову зʼявився в Україні — як звільнений з полону військовослужбовець.
Утім, як зʼясувало hromadske, у грудні 2024 року Чечелівський райсуд Дніпра відновив втрачені у Волноваському райсуді суді матеріали кримінального провадження щодо Тараненка. 4 червня 2025 року в цій справі вже призначили склад суду для слухання по суті.
Анатолія Тараненка обвинувачують у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України) та привласненні військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ). За це йому загрожує до 12 років увʼязнення.
Водночас 5 червня Чечелівський райсуд відмовився відправляти Тараненка під варту, позаяк обвинувачений не був присутній на засіданні. Прокурорка Ірина Ленкевич вказувала, що після обміну обвинувачений проходить реабілітацію у Вінницькому військовому шпиталі.
Передісторія:
- В травні відбувся великий обмін "1000 на 1000", в результаті якого в Україну ймовірно повернувся Анатолій Тараненко.
- У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснювали, що Україна не могла вплинути на списки тих, кого повертала Росія. Держава-агресор передала тих, кого готова була передати, Україна також.