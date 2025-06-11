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В Украине за дезертирство судят освобожденного из российского плена военного

Валентина РоманенкоСреда, 11 июня 2025, 11:23
В Украине за дезертирство судят освобожденного из российского плена военного
Тараненко с российскими солдатами. издание «Известия»

Чечеловский районный суд Днепра рассматривает по существу дело Анатолия Тараненко, которого в мае вернули в Украину во время обмена пленными: по данным следствия, мужчина перешел на сторону оккупантов в 2021 году.

Источник: hromadske

Детали: Журналисты выяснили, что уголовное дело против Тараненко возбудили 29 января 2021 года, на следующий день после того, как Анатолий перешел на сторону противника.

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Российские пропагандисты записывали с Тараненко интервью. Он, в частности, уверял, что "не собирается возвращаться в Украину" и обвинял ВСУ в обстрелах Донецкой области. После февраля 2021-го лицо Анатолия исчезло из информпространства.

Через четыре года, в мае 2025-го, Тараненко снова появился в Украине - как освобожденный из плена военнослужащий. 

Впрочем, как выяснило hromadske, в декабре 2024 года Чечеловский райсуд Днепра восстановил утраченные в Волновахском райсуде суде материалы уголовного производства в отношении Тараненко. 4 июня 2025 года в этом деле уже назначили состав суда для слушания по существу.

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Анатолия Тараненко обвиняют в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины) и присвоении военного имущества (ч. 3 ст. 410 УКУ). За это ему грозит до 12 лет заключения.

В то же время 5 июня Чечеловский райсуд отказался отправлять Тараненко под стражу, поскольку обвиняемый не присутствовал на заседании. Прокурор Ирина Ленкевич указывала, что после обмена обвиняемый проходит реабилитацию в Винницком военном госпитале.

Предыстория:

  • В мае состоялся большой обмен "1000 на 1000", в результате которого в Украину вероятно вернулся Анатолий Тараненко.
  • В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объясняли, что Украина не могла повлиять на списки тех, кого возвращала Россия. Государство-агрессор передало тех, кого готово было передать, Украина также.

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