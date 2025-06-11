Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 11 червня 2025, 12:51
У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Польські спецслужби затримали чоловіка, якого підозрюють у зборі інформації для російських спецслужб. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Національної прокуратури Польщі

Деталі: Мазовецьке відділення Національної прокуратури Польщі повідомило про затримання 28-річного Віктора З., якого підозрюють у передачі розвідувальній службі Росії інформації, що могла зашкодити безпеці Польщі.

Реклама:

Затримання відбулося 4 червня за ініціативою прокурора, після чого було проведено обшуки у кількох об'єктах у Куявсько-Поморському воєводстві. 

Віктору З. висунули обвинувачення у шпигунстві за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі (шпигунство).

Слідство заявило, що з 28 лютого 2024 по 30 квітня 2025 року затриманий збирав і передавав секретну інформацію про об’єкти критичної оборонної важливості.

РЕКЛАМА:

Чоловікові загрожує тривале ув’язнення – від восьми років до довічного. Наразі він перебуває під вартою на три місяці. За словами слідства, дії підозрюваного були мотивовані проросійськими ідеями.

Наприкінці травня у Німеччині висунули звинувачення трьом підозрюваним у роботі на російські спецслужби, які, за даними слідства, шпигували за ветераном, що воював у силах оборони України.

Також писали, що у Баварії почався судовий розгляд справи трьох осіб, яких вважають завербованими РФ агентами для підготовки диверсій у Німеччині.

Раніше у травні німецькі ЗМІ повідомили про арешти у Німеччині та Швейцарії осіб, що нібито мали за дорученням російських спецслужб відправити посилки з вибуховими пристроями. Підозрювані є українцями. 

ПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц може призначити посла в Україні очільником німецької розвідслужби – ЗМІ
У Львові підліток стріляв в однокласника з пневматики: поліція встановлює обставини інциденту
Україна і Польща погодили ексгумаційні роботи у Львові та у польському селі
Екссудді Окружного адміністративного суду Києва оголосили вирок за хабар
"На щиті": Україна повернула тіла 1 212 загиблих захисників
Вучич їде до України з неанонсованим візитом
Усі новини...
Польща
Поляки розділились у питанні можливої відставки Туска
Українці забезпечили 2,7% ВВП Польщі у 2024 – ООН
Серед партій Польщі з березня найбільше зросла підтримка антиукраїнської "Конфедерації"
Останні новини
16:22
Норвегія передає Україні вдвічі більше літаків F-16, ніж обіцяла офіційно
16:22
Ворог атакував дроном комунальників у Херсоні: двоє людей постраждали
16:01
Суд зобов'язав Одеську міськраду охороняти старовинний козацький цвинтар
15:59
Кріппа взяв під контроль Міжнародний виставковий центр
15:58
Мерц може призначити посла в Україні очільником німецької розвідслужби – ЗМІ
15:40
За контрабанду товарів ще нікого не відправили за ґрати
15:39
"Серед пилу, диму й болю": у Харкові чоловік заспівав гімн України під завалами будинку
15:28
Tesla планує запустити роботаксі 22 червня 2025 року – Маск
15:18
У Львові підліток стріляв в однокласника з пневматики: поліція встановлює обставини інциденту
14:57
Україна втратила важливі ринки пшениці, поступившись російській
Усі новини...
Реклама:
Реклама: