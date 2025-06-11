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В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 11 июня 2025, 12:51
В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Польские спецслужбы задержали мужчину, которого подозревают в сборе информации для российских спецслужб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Национальной прокуратуры Польши

Детали: Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры Польши сообщило о задержании 28-летнего Виктора З., подозреваемого в передаче разведывательной службе России информации, которая могла повредить безопасности Польши.

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Задержание произошло 4 июня по инициативе прокурора, после чего были проведены обыски в нескольких объектах в Куявско-Поморском воеводстве.

Виктору З. предъявили обвинение в шпионаже по статье 130 Уголовного кодекса Польши (шпионаж).

Следствие заявило, что с 28 февраля 2024 по 30 апреля 2025 года задержанный собирал и передавал секретную информацию об объектах критической оборонной важности.

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Мужчине грозит длительное заключение – от восьми лет до пожизненного. Сейчас он находится под стражей на три месяца. По словам следствия, действия подозреваемого были мотивированы пророссийскими идеями.

В конце мая в Германии предъявили обвинения трем подозреваемым в работе на российские спецслужбы, которые, по данным следствия, шпионили за ветераном, воевавшим в силах обороны Украины.

Также писали, что в Баварии началось судебное разбирательство дела трех человек, которых считают завербованными РФ агентами для подготовки диверсий в Германии.

Ранее в мае немецкие СМИ сообщили об арестах в Германии и Швейцарии лиц, которые якобы должны были по поручению российских спецслужб отправить посылки со взрывными устройствами. Подозреваемые оказались украинцами.

ПольшаРосcия
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