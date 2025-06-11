ДБР оголосило підозру інструктору, який побив курсанта прикладом автомата
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інструктору навчального взводу, який жорстоко побив курсанта на полігоні в Кіровоградській області.
Джерело: ДБР
Деталі: Зазначається, що інцидент стався у вересні 2024 року під час занять із вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.
З тілесними ушкодженнями курсанта шпиталізували. Вже наступного дня слідчі Бюро порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".
Вказано, що командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження потерпілого мають середній ступінь тяжкості.
Інструктору навчального взводу та командиру навчального взводу повідомили про підозру.
Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад, додають у ДБР.