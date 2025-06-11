ДБР оголосило підозру інструктору, який побив курсанта прикладом автомата

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інструктору навчального взводу, який жорстоко побив курсанта на полігоні в Кіровоградській області.

Джерело: ДБР

Деталі: Зазначається, що інцидент стався у вересні 2024 року під час занять із вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.

Реклама:

З тілесними ушкодженнями курсанта шпиталізували. Вже наступного дня слідчі Бюро порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

Вказано, що командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження потерпілого мають середній ступінь тяжкості.

Інструктору навчального взводу та командиру навчального взводу повідомили про підозру.

РЕКЛАМА:

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад, додають у ДБР.