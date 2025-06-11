ГБР объявило подозрение инструктору, который избил курсанта прикладом автомата
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инструктору учебного взвода, который жестоко избил курсанта на полигоне в Кировоградской области.
Источник: ГБР
Детали: Отмечается, что инцидент произошел в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, в ходе которого военнослужащий избил курсанта прикладом автомата.
С телесными повреждениями курсанта госпитализировали. Уже на следующий день следователи Бюро возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий".
Указано, что командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения потерпевшего имеют среднюю степень тяжести.
Инструктору учебного взвода и командиру учебного взвода сообщили о подозрении.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей, добавляют в ГБР.