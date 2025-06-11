Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР объявило подозрение инструктору, который избил курсанта прикладом автомата

Валентина РоманенкоСреда, 11 июня 2025, 13:29
ГБР объявило подозрение инструктору, который избил курсанта прикладом автомата
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инструктору учебного взвода, который жестоко избил курсанта на полигоне в Кировоградской области.

Источник: ГБР

Детали: Отмечается, что инцидент произошел в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, в ходе которого военнослужащий избил курсанта прикладом автомата.

Реклама:

С телесными повреждениями курсанта госпитализировали. Уже на следующий день следователи Бюро возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий".

Указано, что командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения потерпевшего имеют среднюю степень тяжести.

Инструктору учебного взвода и командиру учебного взвода сообщили о подозрении.

РЕКЛАМА:

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей, добавляют в ГБР.

ГБРармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Во Львове подросток стрелял в одноклассника по пневматике: полиция устанавливает обстоятельства инцидента
Украина и Польша согласовали эксгумационные работы во Львове и в польском селе
Экс-судье Окружного административного суда Киева огласили приговор за взятку
"На щите": Украина вернула тела 1 212 погибших защитников
Вучич едет в Украину с неанонсированным визитом
УЗ назначила ряд поездов на летний сезон: какие маршруты
Все новости...
ГБР
Адвокат из Днепра на руководящих должностях в полиции приобрел 21 квартиру и записал на родню
Экс-руководителя управления сил логистики ВСУ подозревают в незаконном обогащении на 12 млн
В Сумской области майор ВСУ "заработал" более 2,4 млн грн на фиктивных боевых командировках
Последние новости
15:40
За контрабанду товаров еще никого не отправили за решетку
15:39
"Среди пыли, дыма и боли": в Харькове мужчина спел гимн Украины под завалами дома
15:28
Tesla планирует запустить роботакси 22 июня 2025 года – Маск
15:18
Во Львове подросток стрелял в одноклассника по пневматике: полиция устанавливает обстоятельства инцидента
14:57
Украина потеряла важные рынки пшеницы, уступив российской
14:56
Организаторы НМТ отрицают использование заданий с международных экзаменов в тестах по английскому
14:55
футболБразилия квалифицировалась на чемпионат мира-2026
14:41
В Еврокомиссии спокойно отреагировали на угрозы Фицо заблокировать 18-й пакет санкций против РФ
14:13
Апелляционный суд разрешил Трампу продолжить применять глобальные пошлины
14:07
В Украине до конца недели будет дождливо
Все новости...
Реклама:
Реклама: