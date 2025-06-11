Україна і Польща погодили ексгумаційні роботи у Львові та у польському селі
Середа, 11 червня 2025, 14:03
Україна дозволила Польщі проводити ексгумаційні роботи щодо загиблих польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова), а Україні надано дозвіл на аналогічні роботи в селі Юречкова.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Деталі: Повідомляється, що 11 червня Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова).
Реклама:
Польща, своєю чергою, надала Україні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова.
Україна очікує на початок проведення таких робіт вже незабаром.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.
- Наприкінці квітня у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.
- Нещодавно Сейм Польщі запровадив день пам’яті загиблих під час етнічних чисток на Волині як день пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки", в МЗС України розкритикували цей крок.