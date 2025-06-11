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Україна і Польща погодили ексгумаційні роботи у Львові та у польському селі

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 11 червня 2025, 14:03
Україна і Польща погодили ексгумаційні роботи у Львові та у польському селі
прапори України та Польщі, фото Getty Images

Україна дозволила Польщі проводити ексгумаційні роботи щодо загиблих польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова), а Україні надано дозвіл на аналогічні роботи в селі Юречкова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій

Деталі: Повідомляється, що 11 червня Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова).

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Польща, своєю чергою, надала Україні дозвіл  на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова.

Україна очікує на початок проведення таких робіт вже незабаром.

Передісторія:

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  • Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.
  • Наприкінці квітня у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.
  • Нещодавно Сейм Польщі запровадив день пам’яті загиблих під час етнічних чисток на Волині як день пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки", в МЗС України розкритикували цей крок.  

ПольщаУкраїнаісторія
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