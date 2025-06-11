Україна і Польща погодили ексгумаційні роботи у Львові та у польському селі

Україна дозволила Польщі проводити ексгумаційні роботи щодо загиблих польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова), а Україні надано дозвіл на аналогічні роботи в селі Юречкова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій

Деталі: Повідомляється, що 11 червня Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова).

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Польща, своєю чергою, надала Україні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова.

Україна очікує на початок проведення таких робіт вже незабаром.

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