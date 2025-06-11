Украина и Польша согласовали эксгумационные работы во Львове и в польском селе
Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы в отношении погибших польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне - в пределах Львова), а Украине предоставлено разрешение на аналогичные работы в селе Юречкова.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Детали: Сообщается, что 11 июня Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне - в пределах Львова).
Польша, в свою очередь, предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова.
Украина ожидает начала проведения таких работ уже в ближайшее время.
Предыстория:
- Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польские власти, возглавляемые Дональдом Туском, давили на Киев с требованием отменить мораторий.
- В конце апреля в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.
- Недавно Сейм Польши ввел день памяти погибших во время этнических чисток на Волыни как день памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", в МИД Украины раскритиковали этот шаг.