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Украина и Польша согласовали эксгумационные работы во Львове и в польском селе

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 11 июня 2025, 14:03
Украина и Польша согласовали эксгумационные работы во Львове и в польском селе
флаги Украины и Польши, фото Getty Images

Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы в отношении погибших польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне - в пределах Львова), а Украине предоставлено разрешение на аналогичные работы в селе Юречкова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций

Детали: Сообщается, что 11 июня Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне - в пределах Львова).

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Польша, в свою очередь, предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова.

Украина ожидает начала проведения таких работ уже в ближайшее время.

Предыстория:

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  • Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польские власти, возглавляемые Дональдом Туском, давили на Киев с требованием отменить мораторий.
  • В конце апреля в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.
  • Недавно Сейм Польши ввел день памяти погибших во время этнических чисток на Волыни как день памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", в МИД Украины раскритиковали этот шаг.

ПольшаУкраинаистория
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