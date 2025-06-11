Украина и Польша согласовали эксгумационные работы во Львове и в польском селе

Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы в отношении погибших польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне - в пределах Львова), а Украине предоставлено разрешение на аналогичные работы в селе Юречкова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций

Детали: Сообщается, что 11 июня Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне - в пределах Львова).

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Польша, в свою очередь, предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова.

Украина ожидает начала проведения таких работ уже в ближайшее время.

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