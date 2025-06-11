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В Україні до кінця тижня дощитиме

Ірина БалачукСереда, 11 червня 2025, 14:07
В Україні до кінця тижня дощитиме
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в більшості областей України очікуються короткочасні дощі, лише 12-13 червня на заході, 13 червня і на півдні країни без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "Температура у південній частині вночі 11-18°, вдень 21-26°; на решті території вночі 10-15°, вдень 17-23° (у п'ятницю вночі 7-13°, вдень 13-18°)".

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Деталі: Вітер прогнозують північно-західний, 7-12 м/с, вдень 12-13 червня в Україні, 14 червня на північному сході місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці 12-14 червня очікуються короткочасні дощі, вночі 10-14°, вдень до +20°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

погода
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