В Україні до кінця тижня дощитиме

Найближчими днями в більшості областей України очікуються короткочасні дощі, лише 12-13 червня на заході, 13 червня і на півдні країни без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "Температура у південній частині вночі 11-18°, вдень 21-26°; на решті території вночі 10-15°, вдень 17-23° (у п'ятницю вночі 7-13°, вдень 13-18°)".

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Деталі: Вітер прогнозують північно-західний, 7-12 м/с, вдень 12-13 червня в Україні, 14 червня на північному сході місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці 12-14 червня очікуються короткочасні дощі, вночі 10-14°, вдень до +20°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.