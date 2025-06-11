Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине до конца недели будет дождливо

Ирина БалачукСреда, 11 июня 2025, 14:07
В Украине до конца недели будет дождливо
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, только 12-13 июня на западе, 13 июня и на юге страны без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "Температура в южной части ночью 11-18°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 17-23° (в пятницу ночью 7-13°, днем 13-18°)".

Реклама:

Детали: Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, днем 12-13 июня в Украине, 14 июня на северо-востоке местами порывы 15-20 м/с.

В столице 12-14 июня ожидаются кратковременные дожди, ночью 10-14°, днем до +20°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Во Львове подросток стрелял в одноклассника по пневматике: полиция устанавливает обстоятельства инцидента
Украина и Польша согласовали эксгумационные работы во Львове и в польском селе
Экс-судье Окружного административного суда Киева огласили приговор за взятку
"На щите": Украина вернула тела 1 212 погибших защитников
Вучич едет в Украину с неанонсированным визитом
УЗ назначила ряд поездов на летний сезон: какие маршруты
Все новости...
погода
В Украине сохранится прохладная погода, местами – дождь
В Украине ожидаются дожди и грозы
Июнь бьет температурные рекорды в Киеве: 5 за три дня
Последние новости
15:40
За контрабанду товаров еще никого не отправили за решетку
15:39
"Среди пыли, дыма и боли": в Харькове мужчина спел гимн Украины под завалами дома
15:28
Tesla планирует запустить роботакси 22 июня 2025 года – Маск
15:18
Во Львове подросток стрелял в одноклассника по пневматике: полиция устанавливает обстоятельства инцидента
14:57
Украина потеряла важные рынки пшеницы, уступив российской
14:56
Организаторы НМТ отрицают использование заданий с международных экзаменов в тестах по английскому
14:55
футболБразилия квалифицировалась на чемпионат мира-2026
14:41
В Еврокомиссии спокойно отреагировали на угрозы Фицо заблокировать 18-й пакет санкций против РФ
14:13
Апелляционный суд разрешил Трампу продолжить применять глобальные пошлины
14:07
В Украине до конца недели будет дождливо
Все новости...
Реклама:
Реклама: