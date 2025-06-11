В Украине до конца недели будет дождливо

В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, только 12-13 июня на западе, 13 июня и на юге страны без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "Температура в южной части ночью 11-18°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 17-23° (в пятницу ночью 7-13°, днем 13-18°)".

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Детали: Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, днем 12-13 июня в Украине, 14 июня на северо-востоке местами порывы 15-20 м/с.

В столице 12-14 июня ожидаются кратковременные дожди, ночью 10-14°, днем до +20°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.