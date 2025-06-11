СБУ проведе контррозвідувальні безпекові заходи у Львові

Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні безпекові заходи на території Львова, які триватимуть з 12 по 16 червня.

Джерело: Управління СБУ у Львівській області

Деталі: Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

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До безпекових заходів також залучатимуть працівників Національної поліції.

Заявлена мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії.

Наголошується, що безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

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Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Дослівно: "СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян".