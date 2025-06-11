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СБУ проведет контрразведывательные мероприятия во Львове

Валентина РоманенкоСреда, 11 июня 2025, 16:45
СБУ проведет контрразведывательные мероприятия во Львове
иллюстративное фото СБУ

Служба безопасности Украины будет проводить контрразведывательные мероприятия по безопасности на территории Львова, которые продлятся с 12 по 16 июня.

Источник: Управление СБУ во Львовской области

Детали: Отмечается, что действия правоохранителей будут охватывать весь город.

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К мерам безопасности также будут привлекать работников Национальной полиции.

Заявленная цель –- предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии.

Отмечается, что меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.

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Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В то же время будет осуществляться осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Дословно: "СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан".

СБУЛьвов
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