Уряд дозволив посилити ППО добровольцями тероборони для відбиття атак російських дронів

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства оборони залучати добровольців територіальної оборони до захисту України від атак російських ударних безпілотників.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у соцмережах

Деталі: Йдеться про експериментальний проєкт на період дії воєнного стану, але не довше двох років. Він передбачає посилення протиповітряної оборони території України.

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Як повідомляє Мельничук, кабмін затвердив порядок реалізації експериментального проєкту.

Пряма мова: "Експериментальний проект спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану".

Нагадаємо: Російські війська постійно атакують регіони України ударними БпЛА.