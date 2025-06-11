Правительство разрешило усилить ПВО добровольцами теробороны для отражения атак российских дронов

Кабинет министров поддержал предложение Министерства обороны привлекать добровольцев территориальной обороны к защите Украины от атак российских ударных беспилотников.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсетях

Детали: Речь идет об экспериментальном проекте на период действия военного положения, но не дольше двух лет. Он предусматривает усиление противовоздушной обороны территории Украины.

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Как сообщает Мельничук, Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта.

Прямая речь: "Экспериментальный проект направлен на усиление противовоздушной защиты территории Украины путем привлечения членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных общин Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, имеющих соответствующие летные навыки и/или квалификацию, при защите от угроз с воздуха войск государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов во время действия правового режима военного положения".

Напомним: Российские войска постоянно атакуют регионы Украины ударными БПЛА.