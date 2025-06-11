Правительство разрешило усилить ПВО добровольцами теробороны для отражения атак российских дронов
Кабинет министров поддержал предложение Министерства обороны привлекать добровольцев территориальной обороны к защите Украины от атак российских ударных беспилотников.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсетях
Детали: Речь идет об экспериментальном проекте на период действия военного положения, но не дольше двух лет. Он предусматривает усиление противовоздушной обороны территории Украины.
Как сообщает Мельничук, Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта.
Прямая речь: "Экспериментальный проект направлен на усиление противовоздушной защиты территории Украины путем привлечения членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных общин Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, имеющих соответствующие летные навыки и/или квалификацию, при защите от угроз с воздуха войск государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов во время действия правового режима военного положения".
Напомним: Российские войска постоянно атакуют регионы Украины ударными БПЛА.