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Каллас: ЄС може знизити стелю ціни на російську нафту і без участі США

Тетяна Висоцька, Євген КізіловСереда, 11 червня 2025, 19:26
Каллас: ЄС може знизити стелю ціни на російську нафту і без участі США
фото: Getty Images

Навіть якщо Сполучені Штати не погодяться на подальше зниження цінової стелі на російську нафту, Європейський Союз може це зробити самостійно, завдяки контролю над Чорним та Балтійським морями.

Джерело: висока представниця ЄС Кая Каллас, виступаючи на "Брюссельському форумі" 11 червня, передає "Європейська правда"

Деталі: Головна дипломатка ЄС вважає, що Євросоюз може знизити максимальну ціну для російської нафти навіть без участі США, і це матиме ефект на російську економіку.

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"Звісно, важливо, що Сполучені Штати також разом з нами, і ми працюємо разом вже досить довгий час. Обмеження ціни на нафту було затверджене G7, а потім і в Європейському Союзі", – нагадала Каллас.

Вона наголосила, що для Європейського Союзу "також не менш важливо, що ми робимо поодинці, тому що ми також є гравцем". 

Кая Каллас уточнила, що російська нафта в основному надходить в Європу через Балтійське та Чорне моря. 

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"Тому, насправді, навіть якщо американці не на борту, ми все одно можемо це робити (знижувати цінову стелю для російської нафти. – Ред.) і мати вплив", – підсумувала головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що рішення про зниження цінової стелі для російської нафти мусить прийматися спільно з партнерами з G7, і буде обговорюватися на найближчому саміті "Групи семи" в Канаді 15-17 червня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що отримав запрошення на саміт G7.

Варто зауважити, що Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

ЄСнафтаРосіяСША
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