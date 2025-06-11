Каллас: ЄС може знизити стелю ціни на російську нафту і без участі США

Навіть якщо Сполучені Штати не погодяться на подальше зниження цінової стелі на російську нафту, Європейський Союз може це зробити самостійно, завдяки контролю над Чорним та Балтійським морями.

Джерело: висока представниця ЄС Кая Каллас, виступаючи на "Брюссельському форумі" 11 червня, передає "Європейська правда"

Деталі: Головна дипломатка ЄС вважає, що Євросоюз може знизити максимальну ціну для російської нафти навіть без участі США, і це матиме ефект на російську економіку.

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"Звісно, важливо, що Сполучені Штати також разом з нами, і ми працюємо разом вже досить довгий час. Обмеження ціни на нафту було затверджене G7, а потім і в Європейському Союзі", – нагадала Каллас.

Вона наголосила, що для Європейського Союзу "також не менш важливо, що ми робимо поодинці, тому що ми також є гравцем".

Кая Каллас уточнила, що російська нафта в основному надходить в Європу через Балтійське та Чорне моря.

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"Тому, насправді, навіть якщо американці не на борту, ми все одно можемо це робити (знижувати цінову стелю для російської нафти. – Ред.) і мати вплив", – підсумувала головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що рішення про зниження цінової стелі для російської нафти мусить прийматися спільно з партнерами з G7, і буде обговорюватися на найближчому саміті "Групи семи" в Канаді 15-17 червня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що отримав запрошення на саміт G7.

Варто зауважити, що Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.