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Каллас: ЕС может снизить потолок цены на российскую нефть и без участия США

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловСреда, 11 июня 2025, 19:26
Каллас: ЕС может снизить потолок цены на российскую нефть и без участия США
фото: Getty Images

Даже если Соединенные Штаты не согласятся на дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть, Европейский Союз может сделать это самостоятельно, благодаря контролю над Черным и Балтийским морями.

Источник: высокий представитель ЕС Кая Каллас, выступая на "Брюссельском форуме" 11 июня, передает "Европейская правда"

Детали: Главный дипломат ЕС считает, что Евросоюз может снизить максимальную цену для российской нефти даже без участия США, и это будет иметь негативный эффект на российскую экономику.

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"Конечно, важно, что Соединенные Штаты также вместе с нами, и мы работаем вместе уже достаточно долгое время. Ограничение цены на нефть было утверждено G7, а затем и в Европейском Союзе", – напомнила Каллас.

Она подчеркнула, что для Европейского Союза "также не менее важно, что мы делаем в одиночку, потому что мы также являемся игроком".

Кая Каллас уточнила, что российская нефть в основном поступает в Европу через Балтийское и Черное моря.

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"Поэтому, на самом деле, даже если американцы не на борту, мы все равно можем это делать (снижать ценовой потолок для российской нефти – ред.) и иметь влияние", – подытожила главный дипломат ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", в вошло предложение снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что решение о снижении ценового потолка для российской нефти должно приниматься совместно с партнерами из G7, и будет обсуждаться на ближайшем саммите "Группы семи" в Канаде 15-17 июня.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что имеет приглашение на саммит G7.

Стоит заметить, что Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

ЕСнефтьРосcияСША
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