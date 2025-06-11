В одному з Харківських ТЦК виникла пожежа: причини встановлюють

У будівлі одного з Харківських РТЦК та СП 11 червня сталася пожежа, причини встановлюють.

Джерело: Харківський ОТЦК та СП у Facebook

Дослівно: "11 червня, сталася пожежа у будівлі одного з РТЦК та СП міста Харкова. Особовий склад та громадяни, які перебували у приміщенні та на території РТЦК та СП, були евакуйовані.

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Пожежа локалізована підрозділами ДСНС, які оперативно прибули на місце події за викликом чергової зміни ТЦК. Причини пожежі будуть встановлені після відповідних експертиз та розслідування правоохоронних органів".

Деталі: У ТЦК наголосили, що джерелом повідомлень про "підпал" або "диверсію", які почали активно поширюватись у мережі, є російські пропагандистські ресурси. Там закликали не поширювати неперевірену інформацію та відверті фейки ворожої пропаганди.

На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції.

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У всіх ТЦК та СП Харківщини вживають заходів щодо посилення пожежної безпеки та будуть проведені відповідні перевірки.