В одному з Харківських ТЦК виникла пожежа: причини встановлюють
У будівлі одного з Харківських РТЦК та СП 11 червня сталася пожежа, причини встановлюють.
Джерело: Харківський ОТЦК та СП у Facebook
Дослівно: "11 червня, сталася пожежа у будівлі одного з РТЦК та СП міста Харкова. Особовий склад та громадяни, які перебували у приміщенні та на території РТЦК та СП, були евакуйовані.
Пожежа локалізована підрозділами ДСНС, які оперативно прибули на місце події за викликом чергової зміни ТЦК. Причини пожежі будуть встановлені після відповідних експертиз та розслідування правоохоронних органів".
Деталі: У ТЦК наголосили, що джерелом повідомлень про "підпал" або "диверсію", які почали активно поширюватись у мережі, є російські пропагандистські ресурси. Там закликали не поширювати неперевірену інформацію та відверті фейки ворожої пропаганди.
На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції.
У всіх ТЦК та СП Харківщини вживають заходів щодо посилення пожежної безпеки та будуть проведені відповідні перевірки.