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В одном из Харьковских ТЦК возник пожар: причины устанавливаются

Татьяна ОлейникСреда, 11 июня 2025, 22:12
В одном из Харьковских ТЦК возник пожар: причины устанавливаются
Фото иллюстративное - getty images

В здании одного из Харьковских РТЦК и СП 11 июня произошел пожар, причины устанавливаются.

Источник: Харьковский ОТЦК и СП в Facebook

Дословно: "11 июня, произошел пожар в здании одного из РТЦК и СП города Харькова. Личный состав и граждане, которые находились в помещении и на территории РТЦК и СП, были эвакуированы.

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Пожар локализован подразделениями ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия по вызову дежурной смены ТЦК. Причины пожара будут установлены после соответствующих экспертиз и расследования правоохранительных органов".

Детали: В ТЦК отметили, что источником сообщений о "поджоге" или "диверсии", которые начали активно распространяться в сети, являются российские пропагандистские ресурсы. Там призвали не распространять непроверенную информацию и откровенные фейки вражеской пропаганды.

На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

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Во всех ТЦК и СП Харьковщины принимают меры по усилению пожарной безопасности и будут проведены соответствующие проверки.

ХарьковТЦКпожар
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