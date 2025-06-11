На фронті за добу нарахували майже дві сотні боєзіткнень

Від початку доби 11 червня на фронті відбулось 195 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З початку доби відбулося 195 бойових зіткнень. Противник завдав 1 ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував 2 ракети і скинув 80 КАБ, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

Противник здійснив 11 атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку російські війська 20 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

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На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили три спроби наступу на наші позиції.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 58 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки.

На Новопавлівському напрямку ворог 31 разі намагався прорватися поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили три атаки загарбників, ще одна атака противника триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив атаку у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог провів марну атаку на позиції наших захисників.

На Курському напрямку українські захисники відбили 21 ворожу атаку, ще чотири боєзіткнення тривають.