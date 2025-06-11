На фронте за сутки насчитали почти 2 сотни боестолкновений
С начала суток 11 июня на фронте состоялось 195 боевых столкновений.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "С начала суток произошло 195 боевых столкновений. Противник нанес 1 ракетный и 57 авиационных ударов, применил 2 ракеты и сбросил 80 КАБ, совершил 1292 удара дронами-камикадзе и 4671 обстрел позиций наших войск".
Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.
Противник совершил 11 атак на наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Песчаного.
На Лиманском направлении российские войска 20 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.
На Северском направлении украинские воины сегодня отбили три попытки наступления на наши позиции.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты сегодня 20 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка.
На Покровском направлении враг совершил 58 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки.
На Новопавловском направлении враг 31 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Комар, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.
На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили три атаки захватчиков, еще одна атака противника продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении сегодня враг проводил атаку в направлении Павловки.
На Приднепровском направлении враг провел бесполезную атаку на позиции наших защитников.
На Курском направлении украинские защитники отбили 21 вражескую атаку, еще четыре боестолкновения продолжаются.