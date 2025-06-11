На фронте за сутки насчитали почти 2 сотни боестолкновений

С начала суток 11 июня на фронте состоялось 195 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 195 боевых столкновений. Противник нанес 1 ракетный и 57 авиационных ударов, применил 2 ракеты и сбросил 80 КАБ, совершил 1292 удара дронами-камикадзе и 4671 обстрел позиций наших войск".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.

Противник совершил 11 атак на наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении российские войска 20 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили три попытки наступления на наши позиции.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 20 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка.

На Покровском направлении враг совершил 58 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки.

На Новопавловском направлении враг 31 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Комар, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили три атаки захватчиков, еще одна атака противника продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил атаку в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг провел бесполезную атаку на позиции наших защитников.

На Курском направлении украинские защитники отбили 21 вражескую атаку, еще четыре боестолкновения продолжаются.