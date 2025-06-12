США евакуюють частину дипперсоналу з країн Близького Сходу – ЗМІ

За даними ЗМІ, США розпочали евакуацію частини неосновного дипломатичного персоналу з країн Близького Сходу через загострення ситуації в регіоні.

Джерело: Reuters, CNN із посиланням на американські та іракські джерела

Деталі: Reuters зазначає, що чотири американські та два іракські джерела не уточнили, які саме ризики для безпеки спонукали до такого рішення, а повідомлення про можливу евакуацію призвели до зростання цін на нафту більш ніж на 4%.

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Разом з тим Reuters цитує речницю Білого дому Анну Келлі, яка відповіла на запитання про повідомлення про часткову евакуацію без подробиць: "Держдеп регулярно переглядає питання присутності американського персоналу за кордоном, і це рішення прийняте в результаті нещодавньої перевірки".

За словами представника Білого дому президент США Дональд Трамп був поінформований про це рішення.

Посольство США в Кувейті в середу заявило, що "не змінило свою кадрову політику і продовжує працювати повною мірою".

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Reuters зазначає, що часткова евакуація відбувається в момент загострення напруженості в регіоні, який вже охоплений конфліктом після 18 місяців війни в Газі, що посилило побоювання щодо розширення конфлікту між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном і його союзниками з іншого.

Трамп неодноразово погрожував завдати удару по Ірану, якщо переговори щодо його ядерної програми, що просуваються повільно, зазнають невдачі, а в інтерв'ю, опублікованому в середу, він заявив, що все менше вірить у те, що Тегеран погодиться припинити збагачення урану, що є ключовою вимогою США.

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде також заявив у середу, що якщо Іран зазнає удару, він відповість ударом по американських базах у регіоні.

Сполучені Штати мають військові бази в Іраку, Кувейті, Катарі, Бахрейні та Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами одного з американських чиновників, міністр оборони США Піт Гегсет дав дозвіл на вивезення сімей військовослужбовців з різних місць на Близькому Сході.

Інший американський чиновник сказав, що це стосується переважно членів сімей, які проживають у Бахрейні, де базується більшість з них.

Ще один із посадовців США зазначив: "Державний департамент готується до організованого виїзду співробітників посольства США в Багдаді. Для цього планують використати комерційні засоби, проте американські військові готові надати допомогу за потреби".

Державне інформаційне агентство Іраку з посиланням на урядове джерело повідомило, що Багдад не зафіксував жодних ознак загрози безпеці, які б вимагали евакуації.

Одне з американських джерел Reuters заявило, що в роботі авіабази Аль-Удейд у Катарі, найбільшої військової бази США на Близькому Сході, змін немає, і що наказу про евакуацію співробітників та сімей, пов'язаних з посольством США в Катарі, яке працює в звичайному режимі, не було.

Доповнено: За даними CNN, у середу Державний департамент та Міністерство оборони США доклали зусиль, щоб організувати виїзд неосновного персоналу з різних місць на Близькому Сході.

Пряма мова Трампа: "Їх вивозять, тому що це може бути небезпечне місце... Але вони вже виїхали або ми дали їм вказівку виїхати, і ми подивимося, що буде далі".

Деталі: Державний департамент США організовує виїзд неосновного персоналу з американських посольств у Іраку, Бахрейні та Кувейті, а також із консульства в Ербілі (Іракський Курдистан).