США готовят частичную эвакуацию посольства в Ираке – СМИ

По данным агентства Reuters, США готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке и позволят членам семей военнослужащих покинуть территории Ближнего Востока из-за повышенных рисков для безопасности в регионе.

Источник: Reuters со ссылкой на американские и иракские источники

Детали: Издание отмечает, что четыре американских и два иракских источника не уточнили, какие именно риски для безопасности побудили к такому решению, а сообщения о возможной эвакуации привели к росту цен на нефть более чем на 4%.

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Вместе с тем Reuters цитирует пресс-секретаря Белого дома Анну Келли, которая ответила на вопрос о сообщении о частичной эвакуации без подробностей: "Госдеп регулярно пересматривает вопрос присутствия американского персонала за рубежом, и это решение принято в результате недавней проверки".

По словам представителя Белого дома, президент США Дональд Трамп был проинформирован об этом решении.

Посольство США в Кувейте в среду заявило, что "не изменило свою кадровую политику и продолжает работать в полном объеме".

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Reuters отмечает, что частичная эвакуация происходит в момент обострения напряженности в регионе, который уже охвачен конфликтом после 18 месяцев войны в Газе, что усилило опасения по поводу расширения конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном и его союзниками с другой.

Трамп неоднократно угрожал нанести удар по Ирану, если переговоры по его ядерной программе, которые продвигаются медленно, потерпят неудачу, а в интервью, опубликованном в среду, он заявил, что все меньше верит в то, что Тегеран согласится прекратить обогащение урана, что является ключевым требованием США.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде также заявил в среду, что если Иран подвергнется удару, он ответит ударом по американским базам в регионе.

Соединенные Штаты имеют военные базы в Ираке, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам одного из американских чиновников, министр обороны США Пит Хэгсет дал разрешение на вывоз семей военнослужащих из разных мест на Ближнем Востоке.

Другой американский чиновник сказал, что это касается преимущественно членов семей, проживающих в Бахрейне, где базируется большинство из них.

Еще один из должностных лиц США отметил: "Государственный департамент готовится к организованному выезду сотрудников посольства США в Багдаде. Для этого планируют использовать коммерческие средства, однако американские военные готовы оказать помощь в случае необходимости".

Государственное информационное агентство Ирака со ссылкой на правительственный источник сообщило, что Багдад не зафиксировал никаких признаков угрозы безопасности, которые требовали бы эвакуации.

Один из американских источников Reuters заявил, что в работе авиабазы Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей военной базы США на Ближнем Востоке, изменений нет, и что приказа об эвакуации сотрудников и семей, связанных с посольством США в Катаре, которое работает в обычном режиме, не было.