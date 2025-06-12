Зеленський: Путін спекулює темою переговорів, щоб уникнути санкцій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правитель Росії завдяки темі переговорів з Україною уникає більш жорстких санкцій, і вважає, що "Росія бреше" президенту США Дональду Трампу.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Bild

Деталі: Зеленський зазначив, що Росії "важливо показати Трампу, що між Україною та Росією існує дипломатичний міст".

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"Щоб не вводилися санкції проти Росії", поки тривають переговори, – додає президент України.

Пряма мова Зеленського: "Тому що Путін може сказати: "Ми ж розмовляємо одне з одним!"

Якщо будуть введені санкції, то ніяких переговорів більше не буде".

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Деталі: Зеленський переконаний, що "Путін не хоче миру".

Проте, на його думку, росіяни переслідують й іншу мету.

Вони хочуть "діалогу без європейців і без американців", щоб ізолювати Україну.

Пряма мова Зеленського: "Тривала війна без підтримки наших партнерів – це був би ідеальний варіант для Путіна.

Він не витримає довгої війни з партнерами і санкціями".

Деталі: Також Зеленський вважає, що Трамп "бачить Путіна наскрізь"

Пряма мова Зеленського: "Президент Трамп бачить, що російська сторона не є повністю відкритою і чесною щодо війни".

Я думаю, що Росія просто бреше Трампу".

Деталі: Президент України сказав, що сприймає критику Трампа на свою адресу "як належне", якщо це наближає "закінчення війни".

Пряма мова Зеленського: "На мою думку, Путін не розуміє нічого, крім сили. І Америка має цю силу".

"І я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє".

Деталі: На думку Зеленського, "Трамп повинен запровадити санкції, щоб Путін одразу сказав: "Давайте поговоримо про припинення війни".

"По-іншому не вийде", – додає Зеленський.

Щодо санкцій президент вважає, що вони були запроваджені занадто повільно.

Пряма мова Зеленського: "Це дало Путіну можливість адаптуватися".

"Путін відчуває, що його економіка зараз страждає.

Але він хоче виграти більше часу до запровадження жорстких санкцій, тому що він може протриматися ще деякий час.

Саме тому жорсткі санкції потрібно запроваджувати зараз".

Деталі: Зеленський вважає, що "чим більшою буде підтримка, тим менше українців загине".

Пряма мова Зеленського: "Люди – це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь.

Ми не ставимося до наших людей так, як росіяни".