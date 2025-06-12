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Трамп готовий відновити діалог із КНДР, але сигналів від Кім Чен Ина нема – Білий дім

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 12 червня 2025, 10:15
Трамп готовий відновити діалог із КНДР, але сигналів від Кім Чен Ина нема – Білий дім
Трамп і Кім Чен Ин. 2019 рік. Ілюстративне фото: Getty Images

Американський президент Дональд Трамп залишається відкритим до комунікації з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. 

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Левітт, "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: У своїх останніх коментарях Білий дім підкреслив готовність відновити діалог із КНДР, попри відсутність сигналів від Кім Чен Ина щодо зацікавленості в контактах.

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"Президент як і раніше готовий до спілкування з Кім Чен Ином і хотів би побачити подальший прогрес, досягнутий під час саміту в Сінгапурі", – заявила Левітт у відповідь на запитання про повідомлення ЗМІ, в якому йшлося, що Трамп нібито намагався надіслати листа Кім Чен Ину, але той відмовився його прийняти.

На початку квітня Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.

Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.

ТрампКНДРСША
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