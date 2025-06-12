Трамп готов возобновить диалог с КНДР, но сигналов от Ким Чен Ына нет – Белый дом

Американский президент Дональд Трамп остается открытым к коммуникации с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Детали: В своих последних комментариях Белый дом подчеркнул готовность возобновить диалог с КНДР, несмотря на отсутствие сигналов от Ким Чен Ына о заинтересованности в контактах.

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"Президент по-прежнему готов к общению с Ким Чен Ыном и хотел бы увидеть дальнейший прогресс, достигнутый во время саммита в Сингапуре", – заявила Левитт в ответ на вопрос о сообщении СМИ, в котором говорилось, что Трамп якобы пытался отправить письмо Ким Чен Ыну, но тот отказался его принять.

В начале апреля Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может связаться с Северной Кореей, и снова сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

После этого, по данным СМИ, в американской администрации начали обсуждение дальнейших шагов для налаживания коммуникации с КНДР.