Школярка "спалила" ФСБшника: в Івано-Франківську вдалося запобігти теракту
Служба безпеки України та поліція запобігли теракту в Івано-Франківську завдяки тому, що дівчина своєчасно повідомила про отримане від спецслужб РФ завдання та співпрацювала з правоохоронними органами, які паралельно координували її дії.
Джерело: СБУ, Івано-Франківська обласна прокуратура
Дослівно СБУ: "За результатами дій на випередження заблоковано спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста.
Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту".
Деталі: За даними слідства, ворожа спецслужба у соцмережі запропонувала мешканці Івано-Франківська за грошову винагороду виготовити вибуховий пристрій.
Завдання "куратора" вона виконувала в орендованому житлі, щоб не викликати зайвих підозр у рідних. Надалі за чіткими вказівками мала сховати вибухівку у термос і віднести у людне місце в міському парку.
Правоохоронці задокументували, що під час перевезення вибухівки представник спецслужби РФ намагався дистанційно активувати пристрій, щоб спричинити теракт зі смертельними наслідками і ліквідувати "виконавицю". Завчасно внесені у вибуховий пристрій технічні зміни унеможливили його детонацію.
Після зірваного завдання "куратор" шантажував дівчину та вимагав, щоб вона усунула несправність вибухового пристрою й віднесла його у центр міста. Коли дівчина відмовилась, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що "здасть" її до СБУ, зазначають у спецслужбі.
Вказано, що внаслідок таких дій ніхто не постраждав. Правоохоронці зафіксували ввесь процес підготовки теракту – від вербування до спроби підриву.
Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи росіян, що можуть бути причетні до організації теракту.
Передісторія:
- Служба безпеки України спільно з Національною поліцією продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію, яка спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям.
- Станом на квітень, за даними СБУ, у чат-бот "Спали" ФСБшника" надійшло понад 5 тисяч повідомлень про спроби вербування російськими спецслужбами.