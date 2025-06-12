Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Школярка "спалила" ФСБшника: в Івано-Франківську вдалося запобігти теракту

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 червня 2025, 11:17
Школярка спалила ФСБшника: в Івано-Франківську вдалося запобігти теракту
саморобний вибуховий пристрій. фото СБУ

Служба безпеки України та поліція запобігли теракту в Івано-Франківську завдяки тому, що дівчина своєчасно повідомила про отримане від спецслужб РФ завдання та співпрацювала з правоохоронними органами, які паралельно координували її дії.

Джерело: СБУ, Івано-Франківська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "За результатами дій на випередження заблоковано спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста.

Реклама:

Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту".

Деталі: За даними слідства, ворожа спецслужба у соцмережі запропонувала мешканці Івано-Франківська за грошову винагороду виготовити вибуховий пристрій.

Завдання "куратора" вона виконувала в орендованому житлі, щоб не викликати зайвих підозр у рідних. Надалі за чіткими вказівками мала сховати вибухівку у термос і віднести у людне місце в міському парку.

РЕКЛАМА:

Правоохоронці задокументували, що під час перевезення вибухівки представник спецслужби РФ намагався дистанційно активувати пристрій, щоб спричинити теракт зі смертельними наслідками і ліквідувати "виконавицю". Завчасно внесені у вибуховий пристрій технічні зміни унеможливили його детонацію.

 
фото сбу

Після зірваного завдання "куратор" шантажував дівчину та вимагав, щоб вона усунула несправність вибухового пристрою й віднесла його у центр міста. Коли дівчина відмовилась, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що "здасть" її до СБУ, зазначають у спецслужбі.

Вказано, що внаслідок таких дій ніхто не постраждав. Правоохоронці зафіксували ввесь процес підготовки теракту – від вербування до спроби підриву.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи росіян, що можуть бути причетні до організації теракту.

Передісторія:

  • Служба безпеки України спільно з Національною поліцією продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію, яка спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям.
  • Станом на квітень, за даними СБУ, у чат-бот "Спали" ФСБшника" надійшло понад 5 тисяч повідомлень про спроби вербування російськими спецслужбами.

Івано-ФранківськтероризмРосіяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга розкритикував публічні привітання деяких країн до дня РФ: "Було особливо неприємно"
фотоПоліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив
ЗМІ: У Полтаві виявили мертвим псевдоволонтера, підозрюваного у шахрайстві на 3 млн грн
фото, відеоПройшов новий етап обміну: частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти
Рік мріяв про яблуко: помер військовий з Вінниччини, який 2 роки тому повернувся з полону
інфографікаБільшість українців погано ставляться до Трампа і керівництва США – КМІС
Усі новини...
Івано-Франківськ
Вибухи в Івано-Франківську: правоохоронці зʼясували, що росіяни підірвали завербованих підлітків
Поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунали вибухи, є загибла й поранені
На тлі штрафів для мерів від ТЦК мер Франківська зробив заяву на випадок, якщо "з ним щось станеться"
Останні новини
16:36
Телескоп Вебба виявив нові коричневі карлики: деякі з них – найменші серед відомих сучасній науці
16:19
В Нацбанку попередили про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені
16:15
Сибіга розкритикував публічні привітання деяких країн до дня РФ: "Було особливо неприємно"
16:08
В Ізраїлі дослідники виростили штучну шкіру з клітин пацієнта: вона допомагає швидше загоювати рани
15:54
відеоГрузинські фанати заспівали відому кричалку про Путіна під час матчу молодіжного Євро-2025
15:54
Миколаївська траса "з’їсть" ще 15,5 мільйонів гривень
15:34
Міністр охорони здоров'я США оновив Комітет з імунізації: у його складі є антивакцинатори
15:28
фотоПоліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив
15:26
"Сірий" ринок електроніки зріс удвічі з початку великої війни – СЕО "Фокстроту"
15:21
Келлог розповів, як у розмові з Трампом порівняв Зеленського із Лінкольном
Усі новини...
Реклама:
Реклама: