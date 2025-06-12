Школярка "спалила" ФСБшника: в Івано-Франківську вдалося запобігти теракту

Служба безпеки України та поліція запобігли теракту в Івано-Франківську завдяки тому, що дівчина своєчасно повідомила про отримане від спецслужб РФ завдання та співпрацювала з правоохоронними органами, які паралельно координували її дії.

Джерело: СБУ, Івано-Франківська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "За результатами дій на випередження заблоковано спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста.

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Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту".

Деталі: За даними слідства, ворожа спецслужба у соцмережі запропонувала мешканці Івано-Франківська за грошову винагороду виготовити вибуховий пристрій.

Завдання "куратора" вона виконувала в орендованому житлі, щоб не викликати зайвих підозр у рідних. Надалі за чіткими вказівками мала сховати вибухівку у термос і віднести у людне місце в міському парку.

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Правоохоронці задокументували, що під час перевезення вибухівки представник спецслужби РФ намагався дистанційно активувати пристрій, щоб спричинити теракт зі смертельними наслідками і ліквідувати "виконавицю". Завчасно внесені у вибуховий пристрій технічні зміни унеможливили його детонацію.

фото сбу

Після зірваного завдання "куратор" шантажував дівчину та вимагав, щоб вона усунула несправність вибухового пристрою й віднесла його у центр міста. Коли дівчина відмовилась, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що "здасть" її до СБУ, зазначають у спецслужбі.

Вказано, що внаслідок таких дій ніхто не постраждав. Правоохоронці зафіксували ввесь процес підготовки теракту – від вербування до спроби підриву.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи росіян, що можуть бути причетні до організації теракту.

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