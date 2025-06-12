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Школьница "спалила" ФСБшника: в Ивано-Франковске удалось предотвратить теракт

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 июня 2025, 11:17
Школьница спалила ФСБшника: в Ивано-Франковске удалось предотвратить теракт
самодельное взрывное устройство. фото СБУ

Служба безопасности Украины и полиция предотвратили теракт в Ивано-Франковске благодаря тому, что девушка своевременно сообщила о полученном от спецслужб РФ задании и сотрудничала с правоохранительными органами, которые параллельно координировали ее действия.

Источник: СБУ, Ивано-Франковская областная прокуратура

Дословно СБУ: "По результатам действий на опережение заблокирована попытка ФСБ взорвать самодельное взрывное устройство в центральном парке города.

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Планы врага удалось сорвать благодаря 15-летней местной школьнице, которая заблаговременно обратилась в чат-бот СБУ "Спали" ФСБшника" и сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее для совершения теракта".

Детали: По данным следствия, вражеская спецслужба в соцсети предложила жительнице Ивано-Франковска за денежное вознаграждение изготовить взрывное устройство.

Задание "куратора" она выполняла в арендованном жилье, чтобы не вызвать лишних подозрений у родных. В дальнейшем по четким указаниям должна была спрятать взрывчатку в термос и отнести в людное место в городском парке.

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Правоохранители задокументировали, что при перевозке взрывчатки представитель спецслужбы РФ пытался дистанционно активировать устройство, чтобы вызвать теракт со смертельным исходом и ликвидировать "исполнительницу". Заблаговременно внесенные во взрывное устройство технические изменения сделали невозможной его детонацию.

 
фото сбу

После сорванного задания "куратор" шантажировал девушку и требовал, чтобы она устранила неисправность взрывного устройства и отнесла его в центр города. Когда девушка отказалась, российский спецслужбист начал угрожать тем, что "сдаст" ее в СБУ, отмечают в спецслужбе.

Указано, что в результате таких действий никто не пострадал. Правоохранители зафиксировали весь процесс подготовки теракта – от вербовки до попытки подрыва.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), устанавливаются все лица россиян, которые могут быть причастны к организации теракта.

Предыстория:

  • Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией продолжает общенациональную информационную кампанию, направленную на противодействие вербовке молодежи российскими спецслужбами и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.
  • По состоянию на апрель, по данным СБУ, в чат-бот "Спали" ФСБшника" поступило более 5 тысяч сообщений о попытках вербовки российскими спецслужбами.

Ивано-ФранковсктерроризмРосcияСБУ
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