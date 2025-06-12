Більшість українців погано ставляться до Трампа і керівництва США – КМІС

Дві третини українців погано ставляться до керівництва США, при цьому до звичайних американців 90% опитаних ставляться добре.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15 травня – 3 червня

Дослівно КМІС: "Більшість українців – 63% – продовжують добре ставитися до США в цілому. Ставляться погано – 29%. При цьому є суттєва диференціація залежно від того, чи ми говоримо про звичайних американців, чи про керівництво США. Так, 90% добре ставляться до звичайних американців (і лише 3% – погано). Водночас 68% погано ставляться до керівництва США. Добре ставляться до керівництва США – 24%".

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Інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи акцентують, що з лютого 2025 року вони помітили різке погіршення сприйняття політики керівництва США щодо України, через що могли з’явитися думки про можливе формування "антиамериканізму" серед українців.

Інфографіка КМІС

Однак у КМІС нагадали, що Україна вже мала "специфічний досвід трансформації ставлення до Росії", коли попри відверту агресію в Криму і на Донбасі тривалий час 76% українців погано ставилися до керівництва Росії, але при цьому 75% добре ставилися до звичайних росіян-мешканців Росії. Це змінилося лише після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Вочевидь, дії уряду США за останні місяці не були на тому ж рівні, що і дії Росії та росіян, тому окремі запитання про, наприклад, політику США не можуть повною мірою висвітлити ставлення українців до американців і США (і навіть можуть привести до хибних висновків). Тому ми також запитали, як українці в цілому ставляться до США, як українці ставляться до звичайних американців і як українці ставляться до керівництва США", – пояснили соціологи.

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Дослідження тривало з 15 травня до 3 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2004 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, які підконтрольні уряду України. На запитання про сприйняття політики ЄС/США щодо України відповідали близько 500 респондентів, а на інші запитання відповідали близько 1000 респондентів. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій) та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.