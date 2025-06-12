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Большинство украинцев плохо относятся к Трампу и руководству США – КМИС

Ирина БалачукЧетверг, 12 июня 2025, 11:25
Большинство украинцев плохо относятся к Трампу и руководству США – КМИС
Трамп и другие представители руководства США. Фото из Facebook Трампа

Две трети украинцев плохо относятся к руководству США, при этом к обычным американцам 90% опрошенных относятся хорошо.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15 мая - 3 июня

Дословно КМИС: "Большинство украинцев – 63% – продолжают хорошо относиться к США в целом. Относятся плохо – 29%. При этом есть существенная дифференциация в зависимости от того, говорим ли мы об обычных американцах, или о руководстве США. Так, 90% хорошо относятся к обычным американцам (и только 3% – плохо). В то же время 68% плохо относятся к руководству США. Хорошо относятся к руководству США – 24%".

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ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Социологи акцентируют, что с февраля 2025 года они заметили резкое ухудшение восприятия политики руководства США в отношении Украины, из-за чего могли появиться мысли о возможном формировании "антиамериканизма" среди украинцев. 

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Однако в КМИС напомнили, что Украина уже имела "специфический опыт трансформации отношения к России", когда несмотря на откровенную агрессию в Крыму и на Донбассе длительное время 76% украинцев плохо относились к руководству России, но при этом 75% хорошо относились к обычным россиянам-жителям России. Это изменилось только после полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Очевидно, действия правительства США за последние месяцы не были на том же уровне, что и действия России и россиян, поэтому отдельные вопросы о, например, политике США не могут в полной мере осветить отношение украинцев к американцам и США (и даже могут привести к ложным выводам). Поэтому мы также спросили, как украинцы в целом относятся к США, как украинцы относятся к обычным американцам и как украинцы относятся к руководству США", – пояснили социологи.

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Исследование проходило с 15 мая по 3 июня. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2004 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, которые подконтрольны правительству Украины. На вопрос о восприятии политики ЕС/США в отношении Украины отвечали около 500 респондентов, а на другие вопросы отвечали около 1000 респондентов. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий) и граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. Погрешность для выборки объемом около 500 респондентов не превышает 5,8%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

СШАТрампсоциологияопрос
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