У Києві затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб РФ підпалив авто військового

Поліція Києва затримала 47-річного киянина, який, за даними слідства, підпалив автомобіль військовослужбовця на замовлення спецслужб РФ в обмін на грошову винагороду.

Джерело: поліція Києва

Деталі: За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, чоловік шукав підробіток і отримав в Telegram повідомлення з пропозицією за грошову винагороду спалити авто. Після погодження "цілі" з куратором, він підпалив машину вночі – вогонь перекинувся ще на два сусідні автомобілі.

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фото: Національна поліція УКраїни

Палій знімав свої дії на телефон, аби відзвітувати замовнику. Утім, обіцяної оплати так і не отримав. Його затримали оперативники карного розшуку Шевченківського району та столичного главку за допомоги аналітиків поліції.

фото: Національна поліція УКраїни

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.