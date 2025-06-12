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У Києві затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб РФ підпалив авто військового

Анастасія ПроцЧетвер, 12 червня 2025, 12:28
У Києві затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб РФ підпалив авто військового
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Поліція Києва затримала 47-річного киянина, який, за даними слідства, підпалив автомобіль військовослужбовця на замовлення спецслужб РФ в обмін на грошову винагороду.

Джерело: поліція Києва

Деталі: За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, чоловік шукав підробіток і отримав в Telegram повідомлення з пропозицією за грошову винагороду спалити авто. Після погодження "цілі" з куратором, він підпалив машину вночі – вогонь перекинувся ще на два сусідні автомобілі.

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фото: Національна поліція УКраїни

Палій знімав свої дії на телефон, аби відзвітувати замовнику. Утім, обіцяної оплати так і не отримав. Його затримали оперативники карного розшуку Шевченківського району та столичного главку за допомоги аналітиків поліції.

 
фото: Національна поліція УКраїни

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.

поліціяКиїв
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