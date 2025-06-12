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В Киеве задержали мужчину, который по заказу спецслужб РФ поджег авто военного

Анастасия ПроцЧетверг, 12 июня 2025, 12:28
В Киеве задержали мужчину, который по заказу спецслужб РФ поджег авто военного
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Полиция Киева задержала 47-летнего киевлянина, который, по данным следствия, поджег автомобиль военнослужащего по заказу спецслужб РФ в обмен на денежное вознаграждение.

Источник: полиция Киева

Детали: По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, мужчина искал подработку и получил в Telegram сообщение с предложением за денежное вознаграждение сжечь авто. После согласования "цели" с куратором, он поджег машину ночью - огонь перекинулся еще на два соседних автомобиля.

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Поджигатель снимал свои действия на телефон, чтобы отчитаться заказчику. Впрочем, обещанной оплаты так и не получил. Его задержали оперативники уголовного розыска Шевченковского района и столичного главка с помощью аналитиков полиции.

 

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

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Следователи под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

полицияКиев
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