В п'ятницю 13-го погіршиться погода – пориви вітру

У п’ятницю в Україні очікують погіршення погодніх умов, рятувальники попереджають про порив вітру.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вдень 13 червня в Україні, крім крайнього заходу, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

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Деталі: Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.