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В пятницу 13-го ухудшится погода – порывы ветра

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 июня 2025, 12:34
В пятницу 13-го ухудшится погода – порывы ветра
иллюстративное фото ГСЧС в городе Киеве

В пятницу в Украине ожидают ухудшения погодных условий, спасатели предупреждают о порывах ветра.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Днем 13 июня в Украине, кроме крайнего запада, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

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Детали: Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

погода
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