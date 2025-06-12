В пятницу 13-го ухудшится погода – порывы ветра
Четверг, 12 июня 2025, 12:34
В пятницу в Украине ожидают ухудшения погодных условий, спасатели предупреждают о порывах ветра.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Днем 13 июня в Украине, кроме крайнего запада, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".
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Детали: Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.