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"Ми вас бачимо": НАТО розширює супутникове спостереження за діями Росії

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 червня 2025, 13:14
Ми вас бачимо: НАТО розширює супутникове спостереження за діями Росії
фото: NATO

НАТО розширює свої можливості супутникового спостереження великих територій, що дозволить відстежувати військові переміщення в Україні та на кордонах Росії з країнами Східної Європи.

Джерело: головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє в інтерв’ю Bloomberg, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Вандьє, новий інструмент вперше дозволить НАТО спостерігати за "величезними територіями", включно з маневрами, пересуванням військ та діями на полі бою.

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Пряма мова Вандьє: "Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо".

Деталі: Як пише агентство, НАТО оголосив, що для реалізації ініціативи обрано американського постачальника супутникових знімків Planet Labs.

Новий проєкт отримав назву "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Його мета – здійснювати частий моніторинг великих територій світу протягом року, з використанням ШІ для фіксації змін та автоматичного формування попереджень.

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За словами одного з представників Альянсу, з яким поспілкувалося агентство, ця технологія також може використовуватись для спостереження за Арктикою, яка набуває все більшої стратегічної ваги на тлі посилення інтересів Росії та Китаю в регіоні.

Передісторія:

  • Лідери країн НАТО готуються ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП – частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.
  • Очікується, що нову ціль витрат буде розділено: 3,5% ВВП – на безпосередньо військові потреби, ще 1,5% – на ширші безпекові проєкти, зокрема інфраструктуру.
  • Деякі країни НАТО, як-от Канада та Люксембург, можуть використати допомогу Україні як частину виконання нових зобов'язань щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Читайте детальніше у статті "ЄвроПравди"Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі

НАТОРосія
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