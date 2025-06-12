"Мы вас видим": НАТО расширяет спутниковое наблюдение за действиями России

НАТО расширяет свои возможности спутникового наблюдения больших территорий, что позволит отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России со странами Восточной Европы.

Источник: главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Вандье, новый инструмент впервые позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями", включая маневры, передвижением войск и действиями на поле боя.

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Прямая речь Вандье: "Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы вас видим".

Детали: Как пишет агентство, НАТО объявил, что для реализации инициативы выбран американский поставщик спутниковых снимков Planet Labs.

Новый проект получил название "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Его цель – осуществлять частый мониторинг больших территорий мира в течение года, с использованием ИИ для фиксации изменений и автоматического формирования предупреждений.

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По словам одного из представителей Альянса, с которым пообщалось агентство, эта технология также может использоваться для наблюдения за Арктикой, которая приобретает все больший стратегический вес на фоне усиления интересов России и Китая в регионе.

Лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП – часть этих расходов позволят направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

Ожидается, что новая цель расходов будет разделена: 3,5% ВВП – на непосредственно военные нужды, еще 1,5% – на более широкие проекты по безопасности, в частности инфраструктуру.

Некоторые страны НАТО, например Канада и Люксембург, могут использовать помощь Украине как часть выполнения новых обязательств по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

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