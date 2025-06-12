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ЗМІ: У Полтаві виявили мертвим псевдоволонтера, підозрюваного у шахрайстві на 3 млн грн

Анастасія ПроцЧетвер, 12 червня 2025, 15:01

У Полтаві виявили мертвим 22-річного чоловіка, якого підозрювали у шахрайстві на 3 мільйони гривень під виглядом волонтерської діяльності.

Джерело: Укрінформ із посиланням на поліцію Полтавської області

Деталі: За даними слідства, чоловік обманював громадян, обіцяючи поставки автомобілів, зарядних станцій та турнікетів для українських військових. Загалом йому інкримінували 14 епізодів злочинної діяльності. Сума завданих збитків становить близько 3 мільйонів гривень.

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Досудове розслідування у цій справі було завершене наприкінці квітня 2025 року. У процесі досудового розслідування підозрюваний встиг компенсувати потерпілим частину завданих збитків. Йому загрожувало до 8 років позбавлення волі.

Полтаваполіція
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