СМИ: В Полтаве обнаружили мертвым псевдоволонтера, подозреваемого в мошенничестве на 3 млн грн

В Полтаве обнаружили мертвым 22-летнего мужчину, которого подозревали в мошенничестве на 3 миллиона гривен под видом волонтерской деятельности.

Источник: Укринформ со ссылкой на полицию Полтавской области

Детали: По данным следствия, мужчина обманывал граждан, обещая поставки автомобилей, зарядных станций и турникетов для украинских военных. Всего ему инкриминировали 14 эпизодов преступной деятельности. Сумма нанесенного ущерба составляет около 3 миллионов гривен.

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Досудебное расследование по этому делу было завершено в конце апреля 2025 года. В процессе досудебного расследования подозреваемый успел компенсировать потерпевшим часть нанесенного ущерба. Ему грозило до 8 лет лишения свободы.