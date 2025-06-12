Чорногорія приєднається до місії ЄС з підготовки українських військових

Парламент Чорногорії ухвалив рішення про направлення військовослужбовців чорногорської армії до місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

Джерело: Radio Slobodna Evropa, пише "Європейська правда"

Деталі: За відповідну постанову проголосували 49 із 81 депутата, після дев’яти місяців з моменту подання документа на розгляд.

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У пояснювальній записці до рішення зазначається, що мета участі - посилити спроможності Збройних сил України у захисті територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також стримувати агресію з боку Росії та можливі загрози з боку інших держав.

Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович наголосив, що чорногорські військовослужбовці не перебуватимуть в Україні.

Пряма мова Краповича: "Я хочу, щоб це було абсолютно ясно. Я ніколи не підтримаю такого. Усі заходи цієї місії проводяться на території ЄС - у Польщі та Німеччині".

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Деталі: Опозиція звинуватила проросійського спікера парламенту Андрію Мандича в затягуванні ухвалення рішення. Його політична сила виступає проти членства в НАТО та запроваджених Чорногорією санкцій проти Росії.

Чорногорія приєдналася до НАТО у 2017 році. Місія Європейського Союзу є однією з двох так званих "українських місій", створених після російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, в яких, як очікується, візьме участь Чорногорія.

Друга місія організована НАТО. 7 лютого цього року Рада з питань оборони та безпеки прийняла проєкт рішення про приєднання армії Чорногорії до діяльності НАТО з надання безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).

Члени Ради, до складу якої входять президент Яков Мілатович, прем'єр-міністр Мілойко Спаїч і спікер парламенту Андрія Мандич, домовилися, що діяльність членів армії в межах NSATU може здійснюватися виключно на території однієї з країн НАТО.

НАТО, серед іншого, координуватиме підготовку українських сил безпеки. Остаточне рішення про участь у другій місії буде прийнято парламентом Чорногорії.

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