Чорногорія приєднається до місії ЄС з підготовки українських військових
Парламент Чорногорії ухвалив рішення про направлення військовослужбовців чорногорської армії до місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.
Джерело: Radio Slobodna Evropa, пише "Європейська правда"
Деталі: За відповідну постанову проголосували 49 із 81 депутата, після дев’яти місяців з моменту подання документа на розгляд.
У пояснювальній записці до рішення зазначається, що мета участі - посилити спроможності Збройних сил України у захисті територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також стримувати агресію з боку Росії та можливі загрози з боку інших держав.
Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович наголосив, що чорногорські військовослужбовці не перебуватимуть в Україні.
Пряма мова Краповича: "Я хочу, щоб це було абсолютно ясно. Я ніколи не підтримаю такого. Усі заходи цієї місії проводяться на території ЄС - у Польщі та Німеччині".
Деталі: Опозиція звинуватила проросійського спікера парламенту Андрію Мандича в затягуванні ухвалення рішення. Його політична сила виступає проти членства в НАТО та запроваджених Чорногорією санкцій проти Росії.
Чорногорія приєдналася до НАТО у 2017 році. Місія Європейського Союзу є однією з двох так званих "українських місій", створених після російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, в яких, як очікується, візьме участь Чорногорія.
Друга місія організована НАТО. 7 лютого цього року Рада з питань оборони та безпеки прийняла проєкт рішення про приєднання армії Чорногорії до діяльності НАТО з надання безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).
Члени Ради, до складу якої входять президент Яков Мілатович, прем'єр-міністр Мілойко Спаїч і спікер парламенту Андрія Мандич, домовилися, що діяльність членів армії в межах NSATU може здійснюватися виключно на території однієї з країн НАТО.
НАТО, серед іншого, координуватиме підготовку українських сил безпеки. Остаточне рішення про участь у другій місії буде прийнято парламентом Чорногорії.
Передісторія:
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Місію Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) створили 17 жовтня 2022 року з початковим мандатом тривалістю два роки, її робота фінансується коштами з Європейського фонду миру.
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Нині мандат EUMAM триває до листопада 2026 року.